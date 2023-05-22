Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу

RTL: Бундесвер выставил на продажу лишние 3,3 тонны туалетной бумаги

Бундесвер (вооруженные силы Германии) выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, передает немецкий телеканал RTL.

Как уточнили журналисты, на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. Издание пишет, что механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона. И-за этого он не подходит для универсальных диспансеров. «В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика», — говорится в статье.

Кроме того, бундесвер продает картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.

Ранее стало известно, что бундесвер потратил все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году.