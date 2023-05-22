Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:39, 22 мая 2023Культура

Сергей Бурунов не озвучит Леонардо ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны»

Бурунов заявил, что не будет озвучивать героя ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны»

Кадр: фильм «Убийцы цветочной луны»

Российский актер театра и кино Сергей Бурунов заявил, что не будет озвучивать персонажа американского актера Леонардо ДиКаприо в новом фильме «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщается в Telegram-канале «Кинопоиска».

Артист отметил, что создатели картины, которая выйдет в широкий прокат 20 октября 2023 года, приняли решение пригласить на озвучку героя другого актера. О том, кто именно озвучит ДиКаприо, пока не сообщается.

В основу фильма лег роман Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет рассказывает о расследовании убийств, которое проводило ФБР в индейском поселении Осейджей, штат Оклахома, в 1920-х. Помимо ДиКаприо, главные роли в «Убийцах» исполнили такие голливудские звезды, как Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

Лента Мартина Скорсезе была представлена на Каннском кинофестивале в этом году.

Сергей Бурунов занимался озвучкой персонажей Леонардо ДиКаприо в таких кинопроектах, как «Остров проклятых», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший», «Однажды в... Голливуде» и «Не смотрите наверх».

Ранее первый за три года фильм с участием американского актера Джонни Деппа «Жанна Дюбарри» сорвал семиминутные овации на открытии Каннского фестиваля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В российском регионе ввели правовой режим контртеррористической операции
Экс-кандидат в президенты Турции призвал сторонников голосовать за Эрдогана
Тренер раскрыл правила безопасного участия в марафонских забегах
Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей поддержки Украины
В Австрии выставили на торги мебель и ковры «дочки» «Газпрома»
Актриса Безрукова отреагировала на смерть мужа певицы Гурцкой
В Казахстане отказались согласовать назначение нового украинского посла
Ветеран боевых действий высказался об особенностях режима КТО
В ЕС раскрыли планы на военную помощь Украине
Мясников ответил на обвинения в навязывании еды из насекомых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.