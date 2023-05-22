Сергей Бурунов не озвучит Леонардо ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны»

Бурунов заявил, что не будет озвучивать героя ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны»

Российский актер театра и кино Сергей Бурунов заявил, что не будет озвучивать персонажа американского актера Леонардо ДиКаприо в новом фильме «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщается в Telegram-канале «Кинопоиска».

Артист отметил, что создатели картины, которая выйдет в широкий прокат 20 октября 2023 года, приняли решение пригласить на озвучку героя другого актера. О том, кто именно озвучит ДиКаприо, пока не сообщается.

В основу фильма лег роман Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет рассказывает о расследовании убийств, которое проводило ФБР в индейском поселении Осейджей, штат Оклахома, в 1920-х. Помимо ДиКаприо, главные роли в «Убийцах» исполнили такие голливудские звезды, как Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Джон Литгоу, Брендан Фрейзер и другие.

Лента Мартина Скорсезе была представлена на Каннском кинофестивале в этом году.

Сергей Бурунов занимался озвучкой персонажей Леонардо ДиКаприо в таких кинопроектах, как «Остров проклятых», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший», «Однажды в... Голливуде» и «Не смотрите наверх».

Ранее первый за три года фильм с участием американского актера Джонни Деппа «Жанна Дюбарри» сорвал семиминутные овации на открытии Каннского фестиваля.