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12:29, 22 мая 2023Силовые структуры

Источник опроверг информацию о полном погашении долга Чекалиными по налогам

«Известия»: блогеры Чекалины не выплатили все проценты по налоговой задолженности

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, обвиняемые в неуплате налогов, погасили долг по налогам не полностью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам источника, оснований для прекращения уголовного дела в отношении супругов пока нет, поскольку они не оплатили проценты и штрафы. Также Чекалины не подавали уточненные налоговые декларации. Сейчас ФНС будет решать, в счет чего пойдет уплаченная сумма — платежей или задолженности, объяснили «Известиям». «Этот процесс решается не за один день», — добавил собеседник издания.

Правоохранители продолжают расследовать дело.

Ранее адвокат блогеров заявил, что Чекалины полностью погасили долг в 311 миллионов рублей.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Им запретили пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников.

Кроме того, 7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошли обыски.

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Екатерина Власова
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