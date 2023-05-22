Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам

Обвиняемые в неуплате налогов блогеры Чекалины полностью погасили долг в 311 млн рублей

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, обвиняемые в неуплате налогов, полностью погасили долг. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова их адвоката.

Они выплатили 311 миллионов рублей. Для погашения долга супругам пришлось взять в долг, так как их счета арестованы. «Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждём какой-то положительной реакции на нашу инициативу», — заявила защита.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Им запретили пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников.

Кроме того, 7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошли обыски.