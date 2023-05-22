Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 22 мая 2023Силовые структуры

Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам

Обвиняемые в неуплате налогов блогеры Чекалины полностью погасили долг в 311 млн рублей
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, обвиняемые в неуплате налогов, полностью погасили долг. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова их адвоката.

Они выплатили 311 миллионов рублей. Для погашения долга супругам пришлось взять в долг, так как их счета арестованы. «Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждём какой-то положительной реакции на нашу инициативу», — заявила защита.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Им запретили пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников.

Кроме того, 7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошли обыски.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о начале предварительного разминирования Артемовска
ФСБ задержала готовившего теракты в военкомате и отделе ведомства россиянина
В МИД прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину
МАГАТЭ начало разработку соглашения по ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ
Пушилин заявил о продвижении российских сил на двух направлениях
В ЛНР заявили об активизации ВСУ под Купянском
Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам
Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном топе без нижнего белья
Братьев-спортсменов и их друга задержали за избиение и ограбление россиян
Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.