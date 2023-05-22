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22:53, 22 мая 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк и Урожайное

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Урожайное

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Урожайному. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район). Вооруженными силами Украины (ВСУ) выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что мирная жительница пострадала при подрыве на мине «Лепесток» в Донецке. Инцидент произошел в Петровском районе города.

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Марина Совина
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