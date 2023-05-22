Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Урожайное

Украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Урожайному. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район). Вооруженными силами Украины (ВСУ) выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что мирная жительница пострадала при подрыве на мине «Лепесток» в Донецке. Инцидент произошел в Петровском районе города.

