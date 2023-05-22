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13:30, 22 мая 2023Среда обитания

Французов успокоили насчет засухи

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил, что засуха не угрожает зерновым

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Марк Фено успокоил жителей страны насчет засухи и последствий для зерновых культур. Об этом сообщает Reuters.

Местная геологическая служба заявила, что на данный момент уровень грунтовых вод все еще отстает от средних показателей, однако ситуация заметно улучшилась после засушливой зимы. Сейчас проблема засухи не угрожает сельскохозяйственным культурам.

«Уровень грунтовых вод низкий, но, поскольку прошли дожди, нет необходимости в дополнительном поливе, поэтому на сегодняшний день нет серьезных опасений, в частности, в отношении зерновых, которые собирают в конце июня-начале июля», — заявил Фено.

Ранее в апреле 2023 года Португалия столкнулась с экстремальными погодными условиями — засуха охватила почти 90 процентов материковой территории европейской страны. Наибольший ущерб из-за засухи пришелся на сельское хозяйство. Тогда власти страны обратились в Еврокомиссию с просьбой помочь разрешить ситуацию.

Нина Ташевская
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