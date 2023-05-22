Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 22 мая 2023Мир

В Австрии призвали ЕС не давать приоритет Украине и Молдавии перед Балканами

Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине и Молдавии перед странами Балкан
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Европейский союз (ЕС) не должен давать приоритет Украине и Молдавии для вступления в объединение перед странами Балкан. С таким призывом в интервью немецкой газете Welt выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Не должно быть двухуровневого общества. Мы обещали странам Юго-Восточной Европы вступление в ЕС 20 лет назад в Салониках. Будет роковым знаком, если Украина и Молдова проедут по быстрой полосе, а западнобалканские страны останутся на обочине», — подчеркнул министр.

По словам Шалленберга, предоставление приоритета Киеву и Кишиневу может поставить под угрозу стабильность на Западных Балканах и усилить влияние [в регионе] Китая, России, Турции или других игроков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти заявил, что Все государства Западных Балкан должны войти в Евросоюз. Немецкий лидер поддержал вступление западно-балканских стран в ЕС на фоне кризиса на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали безответственными угрозы США в отношении Крыма
Фанаты не смогли вернуть деньги за отмененные концерты Jah Khalib
Обвиненного в оправдании терроризма актера Панина объявили в розыск
Самолет со 190 пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту
Дачникам рассказали о способе борьбы со слизнями и муравьями на участке
Врач назвала хриплый голос возможным признаком опасных болезней
Синоптик дал москвичам прогноз на последние дни мая
Супруги сбросили почти 130 килограммов ради своей мечты
Грайнер высказалась о возвращении к матчам после тюремного заключения в России
Пушилин рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.