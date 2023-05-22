В Австрии призвали ЕС не давать приоритет Украине и Молдавии перед Балканами

Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине и Молдавии перед странами Балкан

Европейский союз (ЕС) не должен давать приоритет Украине и Молдавии для вступления в объединение перед странами Балкан. С таким призывом в интервью немецкой газете Welt выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Не должно быть двухуровневого общества. Мы обещали странам Юго-Восточной Европы вступление в ЕС 20 лет назад в Салониках. Будет роковым знаком, если Украина и Молдова проедут по быстрой полосе, а западнобалканские страны останутся на обочине», — подчеркнул министр.

По словам Шалленберга, предоставление приоритета Киеву и Кишиневу может поставить под угрозу стабильность на Западных Балканах и усилить влияние [в регионе] Китая, России, Турции или других игроков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти заявил, что Все государства Западных Балкан должны войти в Евросоюз. Немецкий лидер поддержал вступление западно-балканских стран в ЕС на фоне кризиса на Украине.