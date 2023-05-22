Россияне массово захотели взять один тип ипотеки

«Выберу.ру»: спрос на семейную ипотеку в России вырос на 32 процента

За первые четыре месяца 2023 года россияне массово захотели взять семейную ипотеку — спрос на этот тип кредита на жилье вырос на треть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, за январь-апрель 2023 года спрос на семейную ипотеку увеличился на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. При этом россияне на 17 процентов больше стали интересоваться сельской ипотекой, и на 15 процентов больше — дальневосточной.

Эксперты уточнили, что в общей сложности спрос на ипотечные продукты в период с апреля по май увеличился на 10 процентов относительно 2022 года. «При этом люди стали более чувствительны к изменениям программ. С повышением ставки по льготной ипотеке на процент заемщики начали переключаться на семейную ипотеку. Тем более что условия программы были обновлены», — объяснили в маркетплейсе.

Ранее в Центробанке заявили, что в России в два раза чаще стали брать потребительские кредиты на первый взнос по ипотеке. Россияне также стали чаще оформлять ипотеку на большой срок.