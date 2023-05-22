В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 22 мая произошла отмена и задержка 20 рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 22 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово перенесены вылеты десяти воздушных судов. Во Внуково отменено четыре авиарейса, четыре — задержано. В Шереметьево задерживаются вылеты двух самолетов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее в мае аналитики компании «АльфаСтрахование» назвали главные страхи россиян в отпуске. Так, каждый пятый российский турист больше всего боится потерять документы или деньги на отдыхе. Еще 21 процент участников опроса назвал главным кошмаром в отпуске опоздание на авиарейс, автобус или поезд.