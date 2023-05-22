Диетолог раскрыла способ пожилым людям продлить жизнь на восемь лет

Диетолог Пономарева: смена рациона в пожилом возрасте поможет продлить жизнь на восемь лет

Врач-диетолог Василиса Пономарева в статье для МедикФорум раскрыла способ, как пожилым людям продлить жизнь на восемь лет.

По ее словам, это позволяет сделать смена рациона в возрасте от 60 лет, в том числе употребление повышенного количества овощей, сбалансированное питание, физические упражнения, отказ от спиртного и курения.

«Тот, кто меняет свои привычки в старости, может выиграть больше времени в жизни. Например, изменение диеты может оказать положительное влияние на оставшуюся продолжительность жизни», — рассказала Пономарева.

По словам специалиста, смена рациона в 80 лет позволяет получить в среднем еще три года к жизни. Однако не рекомендуется использовать слишком тяжелые диеты, лучше увеличить употребление белка, поскольку в пожилом возрасте важно поддерживать мышцы, а, следовательно, подвижность.

Диетолог также напомнила о важности сохранять психическое здоровье и благополучие. Она посоветовала людям старшего возраста регулярно встречаться с друзьями, вести активную социальную жизнь.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что употребление сосисок вредно для пожилых людей, поскольку этот продукт способен негативно влиять на печень и поджелудочную железу.