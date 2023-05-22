Финский энергогигант разорвал контракт с «Газпром экспортом»

Финская Gasum разорвала контракт с «Газпром экспортом» на поставки трубопроводного газа

Финский энергогигант Gasum разорвал долгосрочный контракт на поставки трубопроводного газа с «Газпром экспортом». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Соглашение действовало до 2031 года. Однако фактически «Газпром» прекратил трубопроводный экспорт в мае 2022 года, так как месяцем ранее Gasum отказался выполнить требование России по оплате газа в рублях. После остановки поставок финская компания передала контракт с «Газпромом» в арбитражный суд.

В ноябре он вынес решение по этому делу, постановив, что Gasum не обязан соглашаться на новую схему оплаты. Суд также обязал стороны продолжить переговоры по контракту «для урегулирования ситуации».

Теперь эти обсуждения завершились, заявила Gasum. «Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт"», — указано в пресс-релизе.

Компания подчеркнула, что расторгнут был только контракт на поставку трубопроводного газа — соглашение с «Газпром экспортом» о поставках сжиженного газа (СПГ) остается в силе. Gasum получает СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк», где «Газпром» является агентом по экспорту. Поставки оплачиваются в евро, так как указ президента о расчетах в рублях не касается контрактов по СПГ.

Однако в мае стало известно, что Gasum перестала забирать предназначающиеся ей грузы СПГ с этого проекта — это произошло еще в начале апреля. Один из двух танкеров компании Coral Energice вывез последнюю партию 12 апреля. Другое судно Gasum — Coral Energy — не заходило в порт с 4 апреля. Ранее оба танкера перевозили из России по несколько партий ежемесячно.