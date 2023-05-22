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12:07, 22 мая 2023Путешествия

Россиянам раскрыли главные опасности на отдыхе в Грузии

«АиФ»: россиян призвали не доверять фото гостиниц или апартаментов в Грузии на сайтах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российских туристов, собирающихся посетить Грузию, призвали не доверять фото апартаментов или гостиниц на сайтах сервисов для бронирования жилья, поскольку они часто бывают поддельными. Главные опасности на отдыхе в республике россиянам раскрыли в «Аргументах и Фактах» («АиФ»).

«Не доверяйте картинкам жилья на сайте, где бронируете, — их могли исправить фотошопом, — сообщили в издании. — Нередки инциденты, когда турист приезжает в забронированную квартиру, а его ведут в другую — мол, та занята».

Более того, гид Арчил Капанадзе отметил, что в местных магазинах и лавках путешественникам часто продают несвежие продукты. «Тут обманывают круче, чем в Сочи, — добавил он. — Впарят несвежий товар, обвесят. Мы привыкли, а туристы удивляются».

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Еще одна распространенная проблема, с которой часто сталкиваются россияне в Грузии — это обсчеты. «Сдачу в Батуми стараются недодать и в магазинах, и в кафе, и в такси, — подчеркнули в издании. — Батумцы винят в ситуации "понаехавших" — жителей других регионов Грузии, рассматривающих туристов как дойную корову».

Ранее в мае председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе заявил, что в стране приготовились в большому наплыву российских туристов в связи с запуском прямых рейсов между странами. Специалист ожидает, что самолеты с россиянами, которые прилетят в Тбилиси, будут полными.

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Фариза Бацазова
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