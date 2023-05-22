Россиян научили обустраивать дома в стиле «Гарри Поттера»

Hoff показал интерьеры гостиных для фанатов «Гарри Поттера»

Дизайнеры Hoff научили россиян обустраивать дома в стиле фильмов о Гарри Поттере. Примеры дизайна гостиных для фанатов четырех факультетов гипермаркет показал «Ленте.ру».

В интерьере гостиной Слизерина присутствует роскошный диван в темно-зеленой обивке, много стеклянных и металлических элементов. Традиционные цвета факультета — зеленый и серебряный. Как отмечают специалисты, такой стиль лучше всего подойдет для южных городов.

Цвета Когтеврана — синий и бронзовый — дизайнеры назвали наиболее гармоничными. В гостиной можно разместить небольшой диван подходящего оттенка и столик с лампой, а стены украсить абстрактными картинами. «Жемчужина гостиной Когтеврана — куполообразный потолок, расписанный звездами», — добавили эксперты.

Изображение: Hoff

Гостиную Пуффендуя отличает уютная атмосфера. В ее интерьере много теплых оттенков, живых растений и кресел с высокими спинками. При желании оформить помещение в стиле факультета Гриффиндор предпочтение стоит отдавать насыщенным бордово-красным и золотым тонам. В гостиной много мягких кресел, небольшие столики и пушистые пледы, а также камин.

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