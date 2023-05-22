Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:04, 23 мая 2023Среда обитания

Россиян научили обустраивать дома в стиле «Гарри Поттера»

Hoff показал интерьеры гостиных для фанатов «Гарри Поттера»

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Дизайнеры Hoff научили россиян обустраивать дома в стиле фильмов о Гарри Поттере. Примеры дизайна гостиных для фанатов четырех факультетов гипермаркет показал «Ленте.ру».

В интерьере гостиной Слизерина присутствует роскошный диван в темно-зеленой обивке, много стеклянных и металлических элементов. Традиционные цвета факультета — зеленый и серебряный. Как отмечают специалисты, такой стиль лучше всего подойдет для южных городов.

Цвета Когтеврана — синий и бронзовый — дизайнеры назвали наиболее гармоничными. В гостиной можно разместить небольшой диван подходящего оттенка и столик с лампой, а стены украсить абстрактными картинами. «Жемчужина гостиной Когтеврана — куполообразный потолок, расписанный звездами», — добавили эксперты.

Изображение: Hoff

Гостиную Пуффендуя отличает уютная атмосфера. В ее интерьере много теплых оттенков, живых растений и кресел с высокими спинками. При желании оформить помещение в стиле факультета Гриффиндор предпочтение стоит отдавать насыщенным бордово-красным и золотым тонам. В гостиной много мягких кресел, небольшие столики и пушистые пледы, а также камин.

В январе онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» рассказал, как правильно хранить вещи в квартире. По словам экспертов, при выборе системы хранения нужно учитывать количество вещей, чтобы грамотно распорядиться пространством.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область
Россиянкам назвали лучшие варианты окрашивания для седых волос
Влияние противоречий Венгрии и ФРГ на выделение помощи Украине оценили
Назван срок обучения пилотов ВСУ для управления истребителями F-16
Подрывника отдали под суд за шпионаж, диверсии и еще 40 преступлений в ДНР
В США развеяли миф об украинском конфликте
Россиянам назвали главное правило семейного бюджета
Украина стала одной из самых несчастных стран мира
В России объяснили махинации США со стоимостью оружия для Украины
Дочь Ларисы Долиной призналась в боязни матери в детстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.