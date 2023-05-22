В России рассказали о характеристиках «Гермеса»

Военный эксперт Крамник: ключевой характеристикой «Гермеса» стала возросшая дальность

Ключевой характеристикой многофункционального ракетного комплекса «Гермес» стала резко возросшая дальность применения. О технических характеристиках комплекса рассказал военный эксперт Илья Крамник в беседе с «Известиями».

«Кроме того, "Гермес" исходно задумывался как комплекс, который может с незначительной модификацией применяться и с обычных носителей, с вертолетов в первую очередь, и с наземных, а также с небольших кораблей и катеров, то есть это универсальное оружие, которым можно оснащать технику разных видов Вооруженных сил», — сказал российский эксперт.

Комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес» предназначен для поражения одиночных и групповых целей на дальности до 100 километров. Ракета базовой версии комплекса несет осколочно-фугасную боевую часть весом 28 килограммов.

Ранее в мае в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП) сообщили, что испытания комплекса «Гермес» продолжаются. Решение о поставке будет принято по результатам испытаний.

В том же месяце в «Ростехе» рассказали, что модифицированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» находится на завершающем этапе испытаний.