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11:03, 22 мая 2023Из жизни

Мужчина 13 лет помогал беспризорнику и попал за это под суд

SCMP: в Китае брат беспризорника потребовал денежную компенсацию у приютившего его мужчины

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom

Житель китайской провинции Хубэй, 13 лет помогавший беспризорнику, попал под суд по обвинению в эксплуатации его труда. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мужчина по имени Гу приютил юношу по имени Чэн, когда тот убежал из дома. Он обеспечивал ему проживание и питание, оборудовал для него комнату на третьем этаже своего дома, а также помогал в повседневной жизни, поскольку Чэн глухонемой.

В 2018 году старший брат Чэна обвинил Гу в эксплуатации юноши. По его словам, тот был занят в хозяйстве Гу, убирал в доме и готовил еду. Он подал в отношении мужчины иск и потребовал 130 тысяч юаней (1,4 миллиона рублей) в качестве денежной компенсации за неоплаченный труд брата.

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Суд пришел к выводу, что помощь, которую Гу оказывал Чэну, имела благотворительный характер и что он не причинил беспризорнику личного или имущественного ущерба. Иск, поданный его братом, был отклонен.

Ранее сообщалось, что житель Шанхая скрыл от бывшей жены имущество на 100 миллионов юаней (1,1 миллиарда рублей) и лишился его части при разводе. Мужчина попытался подарить все объекты коммерческой недвижимости дочери от предыдущего брака, чтобы избежать передачи его доли бывшей жене.

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Алиса Дмитриева
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