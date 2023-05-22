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13:34, 23 мая 2023Наука и техника

«Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд

НАСА: «Хаббл» обнаружил плотное шаровое скопление звезд в 26 000 световых лет от Земли

Изображение: NASA

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал плотное шаровое скопление звезд NGC 6325. Результаты наблюдения опубликованы на официальном сайте НАСА.

Как уточняется, скопление удалось обнаружить в 26 000 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. В скоплениях подобной формы обычно насчитывается от десятков тысяч до миллионов звезд. Они выявляются во всех типах галактик и позволяют астрономам изучать теории эволюций звезд, поскольку шаровые скопления формируются примерно в одно и то же время и с одинаковым составом.

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Именно этот объект представлял особый интерес для специалистов, поскольку теоретически в нем может скрываться черная дыра средней массы, которая незаметно влияет на движение окружающих звезд.

В сентябре 2022 года сотрудники NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) зафиксировали самые далекие из когда-либо обнаруженных шаровых скоплений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

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Елена Апазиди
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