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14:13, 22 мая 2023Россия

В Кремле высказались об идее эсеров выдвинуть Путина на пост президента в 2024-м

Песков: идея Миронова выдвинуть Путина на выборы в 2024-м говорит о высокой поддержке

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Идея лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова выдвинуть Владимира Путина на пост президента на выборах в 2024 году говорит о высоком уровне поддержки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

До этого на партийном съезде Миронов предложил не выдвигать кандидата от СРЗП на выборы президента и поддержать действующего главу государства. Его инициативу поддержали.

«Да, заметили», — отметил Песков, комментируя вопрос журналистов о том, заметили ли в Кремле инициативу лидера эсеров.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что подобное является важным показателем уровня поддержки президента и среди политических сил России, и среди народа.

Уровень консолидации вокруг президента высокий, резюмировал Песков.

В апреле председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия выдвинет кандидата на следующих выборах президента. Он пояснил, что предвыборный съезд партии, на котором будет решаться данный вопрос, намечен на конец 2023 года — с 18 по 22 декабря.

В феврале в Кремле раскрыли планы Путина на участие в президентских выборах в 2024 году.

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Сергей Истомин
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