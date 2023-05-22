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01:26, 22 мая 2023Россия

В Крыму произошло технологическое отключение электричества

Советник главы Крыма Крючков сообщил о технологическом отключении света в Симферополе

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Симферополе произошло технологическое отключение электричества.

«Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика», — написал чиновник.

Крючков пообещал, что свет будет включен в течение 30-40 минут. Глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что причины обесточивания нескольких районов устанавливаются.

В свою очередь в «Крымэнерго» рассказали, что произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ, специалисты уже приступили к ликвидации последствий сбоя.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой все еще возможны отключения электроэнергии на Украине из-за нехватки мощностей и прочности инфраструктуры. Такое развитие событий не исключил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

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Марина Совина
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