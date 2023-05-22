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13:56, 22 мая 2023Мир

Стали известны сроки прибытия спецпредставителя КНР в Москву

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибудет в Москву к концу текущей недели

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спецпредставитель Китайской Народной Республики (КНР) по Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву к концу текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Ожидаем к концу недели», — сказал собеседник агентства. Точные даты прибытия китайского официального лица пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй направится в Европу, в том числе в Россию и на Украину, а также в Польшу, Францию и Германию, для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон.

17 мая спецпредставитель КНР приехал с визитом на Украину. Он провел встречи с президентом республики Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

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Виктория Кондратьева
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