Стали известны сроки прибытия спецпредставителя КНР в Москву

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй прибудет в Москву к концу текущей недели

Спецпредставитель Китайской Народной Республики (КНР) по Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву к концу текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Ожидаем к концу недели», — сказал собеседник агентства. Точные даты прибытия китайского официального лица пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй направится в Европу, в том числе в Россию и на Украину, а также в Польшу, Францию и Германию, для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон.

17 мая спецпредставитель КНР приехал с визитом на Украину. Он провел встречи с президентом республики Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.