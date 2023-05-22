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12:19, 22 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о неудаче Запада в попытке удушить Россию и Белоруссию

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад не смог удушить Россию из-за кооперации стран

Фото: Pavel Byrkin / Kremlin / Reuters

Западным странам не удалось удушить Россию и Белоруссию из-за кооперации Москвы и Минска, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время доклада посла республики в России Дмитрия Крутого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. И это во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что белорусские предприятия используют российскую логистику, в том числе автомобильный транспорт, железную дорогу и порты, при экспорте своей продукции.

Также Лукашенко сообщил о грядущей встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 мая в Москве. Он объяснил важность встречи тем, что мало верит правительственным докладам об отсутствии проблем в отношениях Москвы и Минска.

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Алевтина Запольская
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