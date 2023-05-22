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14:17, 22 мая 2023Бывший СССР

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко

Песков подтвердил, что встреча Путина и президента Белоруссии Лукашенко пройдет 24 мая
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 24 мая, проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Я могу подтвердить, действительно, поскольку намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться», — сказал он.

Ранее глава Белоруссии заявил, что 24 мая встретится в Москве с Путиным. По словам Лукашенко, он мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем в отношениях Москвы и Минска. Политик добавил, что на встрече с президентом России намерен «обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях».

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Кристина Есикова
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