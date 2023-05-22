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14:32, 22 мая 2023Россия

Минобороны заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродрому «Днепр»

Минобороны России отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием по аэродрому «Днепр»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории аэродрома «Днепр». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что удар по объектам на украинском аэродроме был нанесен оружием большой дальности воздушного базирования. Цели удара достигнуты, все поставленные объекты уничтожены, отчитались в оборонном ведомстве.

По информации министерства, ударами были поражены ангары с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

Ранее Минобороны заявляло об ударах оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ. Удары также были нанесены по украинским складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

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Анастасия Шейкина
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