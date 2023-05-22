Российский врач раскрыла оптимальную частоту смены мочалки для душа

Дерматолог Егорова: если на мочалке разорвались волокна, ее нужно менять

Российский дерматолог Татьяна Егорова раскрыла оптимальную частоту смены мочалки для душа. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Врач рассказала, что от изделия следует избавиться, когда его волокна разорвались. При этом она отметила, что после каждого использования данный предмет личной гигиены необходимо тщательно промывать под струей воды.

Кроме того, Егорова обратила внимание на то, что если мочалка выполнена из натуральных материалов, то ее нужно раз в две недели кипятить. «В противном случае в ней может скопиться грибок. Это может привести к появлению гнойничковых воспалений на коже», — предупредила собеседница издания.

В апреле российский врач-дерматовенеролог, трихолог Алена Романова назвала пять вещей, которые нельзя хранить в ванной комнате. В первую очередь специалист призвала оставлять на долгое время только те полотенца, которые используются в настоящий момент. Романова отметила, что в ванной недопустимо хранить халаты и белье, даже если для них предусмотрен отдельный шкаф. По ее словам, из-за слишком высокой влажности в помещении на ткани может появиться плесень.