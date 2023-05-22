Момент ДТП с возможным участием авто патриарха Кирилла в Москве попал на видео

Опубликованы кадры момента ДТП c возможным участием авто патриарха Кирилла в Москве

В сети появилась видеозапись момента аварии в Москве с участием автомобиля Aurus, который может быть закреплен за патриархом Кириллом. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как машина выезжает на перекресток, где в нее врезается Aurus. Судя по видеозаписи, из-за столкновения автомобилей также оказался поврежден автомобиль экстренных служб.

Об аварии на проспекте Мира в Москве стало известно утром в понедельник, 22 мая. Предварительно, попавший в ДТП Aurus закреплен за патриархом Кириллом, но неизвестно, находился ли он в момент аварии в автомобиле.

Информация о пострадавших в аварии разнится. По одним данным, никто не пострадал, по другим — ранения получил один человек, но от госпитализации он отказался. В сети также появилось видео с места аварии. На видеоролике видно, как на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Других водителей просят объезжать участок.