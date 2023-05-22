Путин поручил правительству следить за ипотечным рынком

Президент Путин поручил правительству осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В опубликованном поручении также указывается, что при необходимости нужно принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Доклад должен быть представлен до 5 июня 2023 года, а далее — ежеквартально.

В мае Центробанк предупредил о возможном замедлении оборотов ипотечного рынка в России. Так на сегменте могут сказаться ужесточение регуляторных мер в части резервирования кредитов с низким ПСК (полная стоимость — прим. «Ленты.ру») и установление надбавок к коэффициентам риска для кредитов с низким первоначальным взносом.

Ранее Минфин не поддержал идею распространить льготную ипотеку на вторичное жилье. В ведомстве считают такой шаг нелогичным, так как мера изначально была рассчитана на поддержку покупательского интереса к новостройкам.