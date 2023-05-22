Назван потенциальный эпицентр следующей пандемии

Глава Минздрава Тайваня Цзюй-юань назвал остров потенциальным эпицентром будущей пандемии

Министр здравоохранения Тайваня Сюэ Цзюй-юань назвал островное государство потенциальным эпицентром пандемии в будущем, сообщает РИА Новости.

«Я боюсь, что Тайвань станет эпицентром следующей пандемии», — заявил глава ведомства.

Он добавил, что подобное развитие событий может привести к ужасным последствиям для всего мира.

Ранее ученые Университета Бата, а также Оскфордского и Абердинского университетов показали, что после пандемии COVID-19 доверие к ученым значительно выросло, однако отношение к науке стало более поляризованным. Исследователи проанализировали результаты опроса более двух тысяч взрослых британцев, которые сообщали, выросло ли у них доверие к ученым, осталось на прежнем уровне или снизилось. При этом, чтобы определить связь с пандемией, респондентов спрашивали, насколько сильно изменился их уровень доверия к генетикам или к геологам.