Аутсайдер РПЛ разгромил «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» победил «Сочи» со счетом 4:0 в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе Нижний Новгород и завершилась со счетом 4:0. Первый мяч на 51-й минуте забил защитник Виктор Александров. На 62-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Дмитрий Рыбчинский. На 86-й минуте довел счет до разгромного нападающий Вячеслав Кротов. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил защитник Никита Каккоев.

Таким образом, после 28 матчей «Сочи» располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. «Нижний Новгород», являющийся аутсайдером РПЛ, занимает 14-е место, набрав 26 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Сочи» примет «Зенит». Обе встречи пройдут 27 мая.