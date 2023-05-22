Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
2:0
Завершен
Ангелина Габуева
Страсбург
Варвара Грачёва
2:1
Завершен
Чжосюань Бай
Страсбург
Вера Звонарёва
0:0
1-й сет
live
Слоан Стивенс
Рабат
Пари Нижний Новгород
4:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Камилла Рахимова
Завтра
12:00 (Мск)
Малак Эль-Аллами
Рабат
20:53, 22 мая 2023Спорт

Аутсайдер РПЛ разгромил «Сочи»

«Пари Нижний Новгород» победил «Сочи» со счетом 4:0 в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе Нижний Новгород и завершилась со счетом 4:0. Первый мяч на 51-й минуте забил защитник Виктор Александров. На 62-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Дмитрий Рыбчинский. На 86-й минуте довел счет до разгромного нападающий Вячеслав Кротов. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил защитник Никита Каккоев.

Таким образом, после 28 матчей «Сочи» располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. «Нижний Новгород», являющийся аутсайдером РПЛ, занимает 14-е место, набрав 26 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Сочи» примет «Зенит». Обе встречи пройдут 27 мая.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке?
Прочность нового смартфона Google проверили на видео
Костя Цзю решил избавиться от недостроенного дома под Москвой
ФСБ задержала двоих прокуроров со взяткой в один миллион рублей
Аутсайдер РПЛ разгромил «Сочи»
Дания призвала другие страны подготовить ВСУ к истребителям
В российском регионе няню осудили на три года за избиение детей из неприязни
ЦБ ужесточил для банков условия выдачи потребительских кредитов
Отец Шарлота отреагировал на третье за полтора года сообщение сына о смерти
Микропластик обнаружили в пище по всему миру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.