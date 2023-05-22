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21:49, 22 мая 2023Забота о себе

Названы неожиданные полезные свойства соленых огурцов

Диетолог Лиза Янг: соленые огурцы помогают сохранить здоровье глаз и костей

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление соленых огурцов положительно сказывается на здоровье костей и глаз, считает диетолог и автор книги о правильном питании «Наконец сытый, наконец стройный» Лиза Янг. Другие неожиданные полезные свойства консервированного овоща она назвала в интервью изданию Eat This, Not That.

По словам Янг, соленые огурцы богаты витамином К, который помогает сохранить здоровье костей и хорошую свертываемость крови. В небольшой порции маринованных овощей содержится примерно 17 миллиграммов витамина, что является неплохим зарядом для организма, рассказала диетолог. Кроме того, в соленых огурцах и маринаде содержатся живые пребиотики, которые снижают риск пищевых расстройств и инфекций.

По сравнению с другими закусками, соленые огурцы более низкокалорийные и могут быть отличным вариантом перекуса для худеющих и тех, кто следит за потреблением калорий

Лиза Янгдиетолог

По словам Янг соленые огурцы содержат полезные для здоровья глаз антиоксиданты — лютеин и зеаксантин. Эти природные вещества придают овощам зеленый цвет, а в организме человека формируют защитную систему глаза, поглощая голубую часть спектра и нейтрализуя его разрушительное воздействие на сетчатку.

Диетолог предупредила, что, несмотря на полезные свойства соленых огурцов, ими не нужно злоупотреблять, поскольку они способствуют задержке жидкости в организме. Кроме того, из-за большого содержания натрия они противопоказаны людям с повышенным артериальным давлением.

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Екатерина Улитина
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