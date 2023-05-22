Прочность нового смартфона Google проверили на видео

Блогер JerryRigEverything отметил высокую прочность смартфона Pixel 7a

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, проверил прочность Pixel 7a. Видео доступно на его YouTube-канале.

По словам энтузиаста, его волновало, как изготовленный преимущественно из пластика смартфон выдержит испытания. Автор отметил, что аппарат имеет довольно прочный экран, на котором почти не остаются следы после контакта с острыми предметами. Однако Нельсону удалось с легкостью повредить ножом выкрашенные краской рамки смартфона.

Задняя панель Pixel 7a оказалась прочной, но осталась с глубокими царапинами после воздействия на нее острыми инструментами. Также автор попытался сломать новый девайс пополам, но у него ничего не получилось. По словам Нельсона, благодаря металлическим направляющим девайс получил высокопрочный для длительного использования корпус.

В заключение блогер попытался прожечь OLED-экран устройства с помощью зажигалки. Автор воздействовал на переднюю панель в течение 25 секунд — на дисплее осталось большое черное пятно, которое исчезло через несколько минут.

В середине мая компания Google анонсировала свой первый складной смартфон. Pixel Fold оценили в 1799 долларов, или около 144 тысяч рублей.