Житель Белгородской области рассказал о взятом в плен диверсантами россиянине

Житель Белгородской области Алексей рассказал о взятом в плен диверсантами родственнике

Прорвавшаяся на территорию Белгородской области украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) взяла в плен россиянина в населенном пункте Гора-Подол, заявил в разговоре с «Лентой.ру» местный житель Алексей. Он также описал ситуацию на месте событий.

По словам мужчины, стрельба началась еще в первой половине дня. Он, как и многие односельчане, покинул Гора-Подол, не дожидаясь появления техники. Алексей добавил, что местные власти пока не объявляли эвакуацию.

«Все уехали подальше, а в целом, я так понял, они (диверсанты — прим. «Ленты.ру») уже зашли на нашу территорию. Все [уехали] самостоятельно, никто ж умирать не хочет. [Мы] ничего не видели, только слышали. У меня у супруги дядю в плен взяли. Но опять-таки сами не видели. Ему дали позвонить один раз, он позвонил жене. Говорит, что не бьют, все нормально. Он дома был», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

[Все началось] с утра. Все виды стрельб слышал Алексей житель села Гора-Подол

Информацию о проникновении ДРГ на территорию Белгородской области 22 мая подтвердил глава региона Владимир Гладков. По его словам, в операции по их ликвидации задействованы вооруженные силы (ВС) страны, а также Росгвардия и ФСБ.

Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжался несколько часов утром, уточнил губернатор.