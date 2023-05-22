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17:07, 22 мая 2023Среда обитания

Площадь лесных пожаров в России выросла более чем в два раза

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в России выросла на 56%
СюжетЛесные пожары:

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России за год выросла более чем в два раза, на 56 процентов. Это следует из официальной статистики ФБУ «Авиалесохрана».

По состоянию на 22 мая площадь лесных пожаров достигла 863 тысячи гектаров, в то время как в аналогичный период 2022 года показатель составлял 557 тысячи гектаров. При этом количество очагов огня в лесах снизилось с 5,2 тысячи до 4,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Свердловской, Курганской, Тюменской областях лесные пожары повредили больше шести тысяч строений, в том числе более 800 жилых домов. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что Свердловская область считается одним из наиболее подверженных пожарам российских регионов: число очагов возгорания там в последние годы увеличилось в полтора раза, отметил министр.

18 мая в сети опубликовали видео полыхающих лесов в поселке Вязовая Челябинской области. В борьбе с пожаром в российском регионе были задействованы 15 единиц техники и 2 пожарных поезда, а также 49 человек, среди которых — сотрудники МЧС и лесники.

Александра Качан
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