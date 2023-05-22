В Госдуме ответили на слова Байдена о потерях России в Артемовске

Депутат Швыткин: Байден словами о потерях РФ в Артемовске пытался оправдать поражение ВСУ

Президент США Джо Байден словами о потерях России в Артемовске (украинское название — Бахмут) пытался оправдать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его ответ на речь американского лидера опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

До этого американский президент, выступая на саммите G7, сказал, что Россия якобы лишилась в боях под Донецком «около ста тысяч человек». Тогда как о потерях украинской стороны он рассуждать не стал.

По мнению Швыткина, Байден решил выдать желаемое за действительное.

«Позиция Байдена понятна — как можно больше негатива в отношении нашей страны, они как-то хотят оправдать поражение ВСУ, а там не только ВСУ, практически НАТО потерпело поражение в Артемовске», — отметил депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский и Байден указывали, что Бахмут не имел стратегического значения, обратил внимание зампред комитета Госдумы по обороне.

До этого американский лидер отметил, что истребители F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском, который перешел под контроль российских сил.

20 мая сообщалось о переходе Артемовска под контроль России. Сначала об этом рассказал глава частной военной компании «Группа Вагнера» Евгений Пригожин, позднее информацию подтвердило российское министерство обороны.

Позже президент Украины признал, что Киев потерял контроль над городом. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров допустил, что глава государства не признавал потерю — по его словам, на фразу одного из журналистов, звучавшую как: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет».