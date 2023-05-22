Потерю ВСУ Артемовска назвали поводом задуматься о переговорах Киева с Москвой

Военный аналитик Михайлов: после потери ВСУ Артемовска Запад задумается о переговорах с РФ

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru прокомментировал потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) Артемовска (украинское название — Бахмут). Он назвал это поводом для западных государств вновь задуматься над необходимостью проведения переговоров между Москвой и Киевом.

«Если будет понятно, что контрнаступление тоже не имеет больших перспектив и очень трудно удерживать населенные пункты при полномасштабном наступлении нашей группировки, возможно, Запад сам предложит какие-то переговорные позиции», — заявил эксперт.

По его словам, в этом случае союзники Киева могут настаивать на заморозке конфликта или временном перемирии. Он отметил, что в настоящее время ряд СМИ и политиков уже занимаются продвижением повестки о возвращении за стол переговоров.

Ранее полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов оценил потери ВСУ в боях за Артемовск. По его словам, в сражении за город могли погибнуть до 40 тысяч украинских военных.