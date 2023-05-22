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13:42, 22 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о планах сменить премьер-министра на Украине

УНН: премьер-министром Украины вместо Шмыгаля может стать вице-премьер Федоров
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Pedro Nunes / Reuters

На Украине планируют сменить премьер-министра — вместо Дениса Шмыгаля им может стать вице-премьер — министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров. Об этом стало известно УНН от неназванного депутата партии «Слуга народа».

«Говорят, США согласовали кандидатуру нового премьера. Замену готовят в ближайшее время. Насколько известно, у него уже работает бэк-офис и проводится набор специалистов», — рассказал собеседник агентства, говоря о Федорове.

Причины возможного увольнения действующего премьер-министра пока неизвестны.

При этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что информация о возможном назначении Федорова премьером «не соответствует действительности».

В марте на Украине ушли в отставку сразу несколько министров — вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, а также министр образования и науки Сергей Шкарлет. Позже Федорова переназначили.

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Алевтина Запольская
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