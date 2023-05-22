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09:48, 22 мая 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении российских сил на двух направлениях

Пушилин заявил, что российские силы продвигаются на авдеевском и марьинском направлениях

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские силы продвигаются на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Не такое быстрое, но все же продвижение вперед фиксируем — как на марьинском, так и на авдеевском направлениях», — сказал он.

Пушилин уточнил, что на этих участках фронта Вооруженные силы Украины продолжают переброску резервов. Кроме того, украинские военные не оставляют попыток «прощупать» оборону.

16 мая врио главы ДНР сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль несколько укрепрайонов украинских войск на авдеевском направлении. Помимо этого, он называл сложной ситуацию на марьинском направлении из-за переброски резервов ВСУ. При этом Пушилин подчеркнул, что, несмотря на возникающие трудности, российские войска продвигаются и улучшают позиции.

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Кристина Есикова
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