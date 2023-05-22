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20:06, 22 мая 2023Наука и техника

Обнаружен вызывающий ПТСР у женщин белок

Molecular Psychiatry: обнаружен формирующий ПТСР у женщин белок

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Команда специалистов из Технологического института Вирджинии обнаружила белок, ответственный за посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) только у женщин. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В ходе исследования ученые сосредоточили свое внимание на белке убиквитине, который участвует в регуляции процессов внутриклеточной деградации других белков, а также в изменении их функций. Убиквитин присутствует практически во всех эукариотических клетках и даже у одноклеточных эукариотических организмов.

Выяснилось, что одна из специфических форм этого белка — K-63 — может выполнять еще одну роль в женском теле — регулировать память, вызывая ПТСР. То есть K-63 способствует избирательному формированию воспоминаний о страхе.

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Авторы подчеркивают, что выявление молекул, провоцирующих воспоминания, основанных на страхе, — не редкость. Однако зачастую обнаруживаются белки, ассоциируемые с представителями обоих полов, а вот специфичные только для женщин встречаются гораздо реже.

Открытие может помочь создать новые эффективные терапевтические направления для борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством у женщин, которые более склонны к этому состоянию, чем мужчины.

В апреле 2022 года сотрудники Альбертского университета применили искусственный интеллект для диагностики ПТСР по тексту автора. Точность такого способа достигает 80 процентов.

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Елена Апазиди
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