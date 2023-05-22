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04:48, 22 мая 2023Ценности

Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото в бикини

Модель Эмили Ратаковски поделилась фото в бикини собственного бренда Inamorata

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото в бикини собственного бренда Inamorata и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 32-летняя знаменитость позирует в раздельном купальнике красного цвета, стоя в душе. При этом на кадрах видно, что изделие оформлено серебристыми подвесками в виде сердец и крестов.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 912 тысяч лайков. «Мы любим эту женщину», «Потрясающее тело и красивая женщина», «Великолепна!», «Фигура, от которой невозможно оторвать взгляд», «Мы точно не завидуем, но полюбоваться можем», — высказывались они.

В апреле Эмили Ратаковски стала участницей новой фотосессии для модного журнала Vogue. Знаменитость снялась в нескольких откровенных нарядах: в облегающем платье Dolce&Gabbana черного цвета в сочетании с длинными перчатками и повязкой на голове, а также в рубашке Prada с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь, кожаных шортах и вязаном топе.

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Мария Винар
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