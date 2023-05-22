Система ПВО засекла неопознанный объект в небе над российским регионом

Mash: в Архангельской области из-за неопознанного объекта в небе объявляли режим «Сигнал»

В Архангельской области из-за неопознанного объекта в небе объявляли режим «Сигнал». Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Цель засекла система противовоздушной обороны (ПВО). Поданным канала, объект двигался со скоростью 80 километров в час на высоте 1,8 тысячи метров. Объект был обнаружен недалеко от российского международного аэропорта Талаги, который недавно закрыли на реконструкцию.