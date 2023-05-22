«Рособоронэкспорт» рассказал о нарушении обязательств по оружейным контрактам

«Рособоронэкспорт»: несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с РФ

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией. Об этом генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал журналистам, передает РИА Новости.

Он отметил, что оружейные контракты основаны на соглашениях между правительствами, но без взаимного доверия нормальное сотрудничество вряд ли возможно.

«Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — сказал Михеев.

По его словам, важными принципами военно-технического сотрудничества являются взаимовыгодность и внимание к каждому партнеру. Михеев добавил, что каждый заказчик является стратегически важным. «Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками», — сказал глава «Рособоронэкспорта».

В феврале научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса (США) Кристиан Ульрихсен сообщил, что среди стран Персидского залива возможен рост интереса к военной технике из России из-за ограничений со стороны США на поставки вооружений в этот регион.

В том же месяце Александр Михеев рассказал, что на фоне специальной военной операции вырос интерес к российской военной технике за рубежом.