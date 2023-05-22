Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:46, 22 мая 2023Наука и техника

«Рособоронэкспорт» рассказал о нарушении обязательств по оружейным контрактам

«Рособоронэкспорт»: несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с РФ
Александр Михеев

Александр Михеев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Несколько стран нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией. Об этом генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал журналистам, передает РИА Новости.

Он отметил, что оружейные контракты основаны на соглашениях между правительствами, но без взаимного доверия нормальное сотрудничество вряд ли возможно.

«Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — сказал Михеев.

По его словам, важными принципами военно-технического сотрудничества являются взаимовыгодность и внимание к каждому партнеру. Михеев добавил, что каждый заказчик является стратегически важным. «Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками», — сказал глава «Рособоронэкспорта».

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

В феврале научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса (США) Кристиан Ульрихсен сообщил, что среди стран Персидского залива возможен рост интереса к военной технике из России из-за ограничений со стороны США на поставки вооружений в этот регион.

В том же месяце Александр Михеев рассказал, что на фоне специальной военной операции вырос интерес к российской военной технике за рубежом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом
Continental продал завод в Калужской области
Губернатор заявил о заходе ДРГ на территорию Белгородской области
Парикмахер раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос
Актер Пашутин заявил об отсутствии ума у латвийской певицы Вайкуле
В Кремле заявили о высокой консолидации вокруг Путина
Двоих россиян госпитализировали после обстрела со стороны Украины
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко
В Кремле высказались об идее эсеров выдвинуть Путина на пост президента в 2024-м
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.