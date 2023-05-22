В российском регионе мальчик порезал и сломал себе руку циркулярной пилой

В Бурятии врачи спасли ребенку руку, едва не отрезанную циркулярной пилой

В Бурятии врачи спасли мальчику руку, которую тот едва не отрезал циркулярной пилой. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, ребенок поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу из Петропавловской центральной районной больницы. У мальчика диагностировали тяжелую травму кисти руки: повреждение лучевых и локтевых магистральных сосудов, нервов, сухожилий, перелом кости.

В ночь с 10 на 11 мая была проведена экстренная операция, которая продлилась шесть часов. В ходе нее мальчику сшили сосуды и восстановили кровоснабжение в руке, после чего кисть порозовела. «Врачам-травматологам удалось восстановить локтевой нерв, частично сухожилия лучезапястного сустава, выполнен остеосинтез перелома локтевой кости», — сообщили в Минздраве российского региона.

По словам лечащего врача мальчика Соела Цыденова, процесс заживления тканей проходит хорошо, однако ребенку предстоит длительная реабилитация в Москве.

Ранее в Дагестане первокласснику оторвало палец во время починки велосипеда. Как стало известно, ребенок раскрутил педали, чтобы поправить цепь, однако забыл убрать руку с колеса, в результате чего указательный палец правой руки попал между спицами.