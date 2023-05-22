Отец Шарлота отреагировал на третье за полтора года сообщение сына о смерти

Отец Шарлота заявил, что общался с сыном в день объявления его третьей «смерти»

Отец российского певца Эдуада Шарлота Валерий отреагировал на сообщение о смерти сына в третий раз за полтора года. Своим мнением он поделился с изданием Msk1.ru.

Родитель исполнителя признался, что узнал новость о смерти сына от журналистов, а также добавил, что общался с артистом в день, когда в сообществе Шарлота сообщили о его кончине.

«Он мне сегодня утром песни какие-то прислал, мы давно не общались. Но там не его песни, а просто каверы шуточные, что-то из мультиков. Это было в семь утра, я это всерьез не воспринял. Больше я ничего и не знаю, мы редко общаемся», — отметил Валерий Шарлот.

Родственник певца отметил, что не знает, как реагировать на подобные посты исполнителя, а также предположил, что таким образом артист «демонстрирует себя».

«Я не знаю, нужно ли к этому не очень серьезно относиться или, наоборот, очень серьезно надо. Мне непонятно, поэтому не могу это комментировать», — отметил родитель музыканта.

В понедельник, 22 мая, 25-летний российский исполнитель Эдуард Шарлот объявил о своей смерти в третий раз за полтора года. В своем сообществе артист или его представитель написал слово «прощай», а также добавил, что причиной кончины музыканта стала Россия и проживающие там люди.