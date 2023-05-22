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16:51, 22 мая 2023Культура

Певец Шарлот объявил о своей смерти в третий раз за полтора года

Шарлот объявил о своей смерти в третий раз за полтора года и обвинил в этом государство

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

25-летний российский исполнитель Эдуард Шарлот объявил о своей смерти в третий раз за полтора года. Соответствующее сообщение появилось в его официальной группе во «ВКонтакте».

В сообществе артист или его представитель написали слово «прощай», а также добавили, что причиной кончины музыканта стала Россия и проживающие там люди.

«В смерти Шарлота виновно государство РФ и граждане», — отметили в публикации.

В начале прошлого года исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) «покойся с миром», после чего на какое-то время перестал выходить на связь. Сообщалось, что тогда Шарлот поругался с родителями, они выгнали его из дома.

В январе 2023-го в сети вновь появилась информация о том, что певец Шарлот скончался. В его официальном сообществе во «ВКонтакте» написали, что похороны исполнителя состоятся 7 февраля.

Позже музыкант вышел на связь и прокомментировал слухи о смерти.

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. С 2017 года он начал сотрудничать с лейблом «Джем», а два года спустя принял участие в шоу «Песни на ТНТ». Тогда же музыкант выпустил свой первый студийный альбом «Навечно Молодой» совместно с Sony Music.

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Анастасия Астахова
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