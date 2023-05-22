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14:13, 22 мая 2023Силовые структуры

Член СПЧ высказался о переводе дела сжегшего Коран россиянина в Чечню

Член СПЧ: перевод дела сжегшего Коран волгоградца является предупреждением для других

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов высказался о переводе дела россиянина, сжегшего Коран, в Чечню. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что это является предупреждением для других граждан, желающих совершать подобные провокации. Член СПЧ добавил, что такая практика возможна в особых случаях по решению руководителя Следственного комитета России (СКР) или, в случае его отсутствия, заместителя. Это не является нарушением.

Ранее СКР заявил, что чеченские следователи изучат дело, возбужденное в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в осквернении Корана. В правоохранительных органах утверждают, что мужчина сжег книгу по поручению украинских спецслужб.

Дело возбудили 20 мая по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы России ранее утверждало, что им «удалось проследить участие США в осквернении мусульманской святыни».

Впервые ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая.

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Екатерина Власова
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