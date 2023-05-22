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04:25, 22 мая 2023Бывший СССР

ВСУ отвели терминалы Starlink от линии соприкосновения

Украинский военнопленный Ленив завил об отводе ВСУ терминалов Starlink в тыловые районы

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Ленив, который попал в плен к российским военным под населенным пунктом Спорное в Донбассе, рассказал, что украинские бойцы отвели терминалы спутниковой системы Starlink от линии соприкосновения, сообщает РИА Новости.

«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало», — заявил он.

Ленив уточнил, что оборудование Starlink было перемещено в тыловые районы, находящиеся в 20-30 километрах от линии фронта. Также, по его словам, на передовой нет почти никого из командного состава ВСУ. Он отметил, что все командиры взводов также находятся в тылу, уточнив, что за время ведения боевых действий видел лишь одного сержанта.

Ранее украинский солдат рассказал, что его сильно удивило столь человеческое отношение к нему в плену. По его словам, лишь около трети информации, которую рассказывают украинские СМИ, в том числе и то, что касается условий содержания военнопленных в России, является правдой.

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Марина Совина
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