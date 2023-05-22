Врач перечислила россиянам страшные последствия татуировок

Врач Светлана Машкова: во время нанесения тату есть риск заразиться ВИЧ, гепатитом В и С

Врач-инфекционист Светлана Машкова перечислила россиянам страшные последствия татуировок. Соответствующий комментарий публикует издание Life.

Эксперт рассказала, что технология нанесения изображений на кожу с помощью иглы не является абсолютно безопасной. По словам Машковой, во время нанесения тату есть риск заразиться гепатитом B и C, а также ВИЧ-инфекцией. При этом она уточнила, что на сегодня эта опасность невелика, поскольку мастера используют одноразовые инструменты.

«Также при работе с неодноразовыми инструментами передаются такие заболевания, как вирус простого герпеса и стафилококковая. Вирус гепатита C, B и ВИЧ передаются с чужой кровью, попадая в кровоток здорового человека. Это может произойти при нанесении татуировки, если ранее игла была загрязнена кровью инфицированного человека», — пояснила медик.

Помимо этого, доктор напомнила, что важно обращать внимание на дезинфекцию кожи и использование мастером маски и перчаток. Кроме того, специалист посоветовала убедиться, что во время нанесения рисунков применяются новые иглы и наконечники, а после процедуры они утилизируются.

Ранее в мае девушка сделала тату на груди и расплакалась на камеру. Инфлюэнсерша продемонстрировала результат работы мастера. На размещенных кадрах видно, что на груди девушки набит большой черный рисунок в виде сердца, внутри которого расположен человеческий глаз.