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09:42, 22 мая 2023Ценности

Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном топе без нижнего белья

Актриса Джулия Фокс появилась в Каннах в прозрачном топе без нижнего белья

Фото: Victor Boyko / Getty Images / Jane Owen PR

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет без нижнего белья. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на мероприятии в Каннах, которое было организовано в честь 25-летия художественной организации Art of Elysium. Манекенщица предстала перед фотографами в прозрачном пластиковом топе и белой двухъярусной юбке, оформленной длинным подолом. Ее образ дополнили ожерелье, длинные серьги, браслет и кольца, украшенные сияющими камнями.

Помимо прочего, визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, нанеся на глаза коричневые тени. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежный высокий пучок.

Ранее Джулия Фокс появилась на публике в наряде с необычным дизайном и привлекла внимание папарацци. Манекенщица прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в мини-юбке белого цвета и прозрачном кроп-топе, выполненном из презервативов. Из них же были сделаны сапоги и сумка телезвезды.

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Мария Винар
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