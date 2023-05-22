Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:22, 22 мая 2023Моя страна

В Улан-Удэ показали балет по мотивам бурятской мифологии

Премьера балета по мотивам бурятской мифологии прошла в Улан-Удэ

Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

В Бурятском театре оперы и балета в Улан-Удэ показали балет по мотивам бурятской мифологии — «Земля веры — Баргуджин Тукум». Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, работа над постановкой продолжалась в течение трех лет. Премьерный показ был приурочен к празднованию 100-летия Бурятии и состоялся 19 мая.

Постановщиком балета выступил известный российский хореограф, режиссер театра и кино Никита Дмитриевский, который ранее уже работал над такими постановками, как «Сансара» и «Алем. История души» по казахскому эпосу. Главные партии на премьерном показе исполнили молодые солисты Эльдар Ванданов и Александра Богданова.

Сюжет балета основан на бурятской мифологии, в которой переплетаются шаманизм и буддизм. Постановка рассказывает историю душ двух влюбленных, которые путешествуют по разным временным измерениям и встречаются в разных перерождениях.

Ранее в мае в Туве прошел Буддийский международный кинофестиваль. Зрители смогли увидеть 26 картин из шести стран и десяти регионов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах
В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник
Подавший сигнал тревоги российский пассажирский самолет приготовился к посадке
В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений
Стало известно об измене Билла Гейтса жене с русской картежницей
Народная артистка РСФСР Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии
В сети восхитились преображением блогерши после расставания с возлюбленным
В Гагаузии избрали главу автономии
Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала Домодедово
Стали известны подробности ранения замглавы администрации белгородского города
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.