Премьера балета по мотивам бурятской мифологии прошла в Улан-Удэ

В Бурятском театре оперы и балета в Улан-Удэ показали балет по мотивам бурятской мифологии — «Земля веры — Баргуджин Тукум». Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, работа над постановкой продолжалась в течение трех лет. Премьерный показ был приурочен к празднованию 100-летия Бурятии и состоялся 19 мая.

Постановщиком балета выступил известный российский хореограф, режиссер театра и кино Никита Дмитриевский, который ранее уже работал над такими постановками, как «Сансара» и «Алем. История души» по казахскому эпосу. Главные партии на премьерном показе исполнили молодые солисты Эльдар Ванданов и Александра Богданова.

Сюжет балета основан на бурятской мифологии, в которой переплетаются шаманизм и буддизм. Постановка рассказывает историю душ двух влюбленных, которые путешествуют по разным временным измерениям и встречаются в разных перерождениях.

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