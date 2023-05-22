СК расследует похищения ВСУ детей в Артемовске

СКР расследует похищения ВСУ детей жителей Артемовска

Следственный комитет России (СКР) расследует похищения детей жителей Артемовска. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Поводом для расследования стали рассказы эвакуированных из города жителей, опубликованные в средствах массовой информации. Женщины заявляли, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местные власти отбирали у них детей и угрожали лишить родительских прав тех, кто не уедет вглубь на территорию Украины.

Ранее дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы «насильной депортации» украинских детей на территорию России.