Заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ объяснили

Политолог Асафов назвал маловероятным выход Армении из ОДКБ

Армения обижена на ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) из-за того, что не получила необходимой помощи в военном конфликте с Азербайджаном. Кроме того, страна регулярно заявляет о том, что не получает практически никакой ощутимой пользы от членства в организации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт.

Вероятность выхода

Бовт заметил, что Армения уже неоднократно делала заявления о возможном выходе из ОДКБ, и допустил, что однажды страна действительно может выйти из организации, но только при определенных условиях.

«Армения очень обижена на ОДКБ из-за того, что ей не помогли в войне с Азербайджаном. Если будет какая-то другая выгодная конфигурация защиты армянской безопасности, какой-то другой союз, то страна к нему присоединится. Армения давно говорит о том, что получает мало политической пользы от участия в ОДКБ», — заметил политолог.

Политолог Александр Асафов посчитал, что вероятность резких шагов Армении, в том числе выход из организации, все же невелика.

«Не могу рассчитать вероятность процентно, но не думаю, что Армения будет делать резкие шаги, несмотря на остроту ситуации. Все таки стороны двигаются в сторону поиска общих интересов, в том числе с Россией. Конечно, вероятность выхода Армении из ОДКБ есть, но не очень высокая», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Возможные последствия

Бовт считает, что в случае если Армения выйдет из союза, последствия для России будут носить скорее имиджевый, чем какой-либо иной характер.

«По сути, в отношении российской политики в Закавказье это ничего не меняет. Участие или неучастие Армении в ОДКБ — это вопрос разве что военной базы России, но на фоне всех остальных событий это полная ерунда», — считает политолог.

Асафов заметил, что потеря любого союзника для России будет достаточно болезненна, особенно в рамках текущей геополитической обстановки.

ОДКБ для России является крайне важным союзом. Его ослабление для нас невыгодно Александр Асафов политолог

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает ее «недееспособной организацией».

Политик подчеркнул, что такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей». Он заключил, что тогда страна будем самостоятельно решать вопросы своей безопасности.