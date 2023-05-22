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11:10, 22 мая 2023Наука и техника

Определена причина гигантских подводных оползней в Антарктике

Nature Communications: подводные оползни в Антарктике связаны с потеплением

Фото: Unsplash

Ученые определили причину гигантских подводных оползней в Антарктиде, которые могли приводить к цунами в Южном океане — подобное явление было связано с потеплением. Об этом сообщается в статье, опубликованной Nature Communications.

Оползни были обнаружены в восточной части моря Росса в 2017 году международной группой ученых во время итальянской экспедиции ODYSSEA. Ученые повторно посетили этот район в 2018 году в рамках экспедиции 374 Международной программы исследования океана (IODP), где они собрали керны отложений, простирающиеся на сотни метров под морским дном и образовавшиеся под обширными участками подводных оползней.

Исследователи проанализировали слои слабых, окаменелых и биологически богатых отложений на глубине сотен метров под морским дном. Были выявлены микроскопические окаменелости, по которым удалось реконструировать климатические условия в регионе миллионы лет назад. Выяснилось, что оползни произошли во времена, когда температура в Антарктиде была на три градуса Цельсия выше, чем в настоящее время, а ледяные щиты были намного меньше.

Гигантские подводные оползни произошли как в южных, так и в северных широтах, включая антарктическую и норвежскую континентальные окраины. Результаты исследования дают информацию, необходимую для оценки геологической опасности подводных лодок у берегов Норвегии.

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Александр Еникеев
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